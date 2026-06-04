父親と一緒に日本酒を楽しんでもらおうという催しです。今月21日の「父の日」を前に周南市の酒蔵で様々な酒器が展示、販売されています。周南市で200年以上続く酒蔵「はつもみぢ」で開かれている「父の日ありがとう日本酒と酒器展」。この催しは「父の日」に父親と一緒に日本酒を特別な酒器で味わってほしいと開かれています。「はつもみぢ」にある「角打ち原田酒場」では萩焼やガラスのぐい飲みや徳利など個性豊かなおよそ100種類