父親と一緒に日本酒を楽しんでもらおうという催しです。



今月21日の「父の日」を前に周南市の酒蔵で様々な酒器が展示、販売されています。



周南市で200年以上続く酒蔵「はつもみぢ」で開かれている「父の日ありがとう日本酒と酒器展」。



この催しは「父の日」に父親と一緒に日本酒を特別な酒器で味わってほしいと開かれています。



「はつもみぢ」にある「角打ち原田酒場」では萩焼やガラスのぐい飲みや徳利など個性豊かなおよそ100種類の酒器が展示・販売されています。





見た目が華やかなこちらの酒器。鈴カップと呼ばれる酒器で、カップの底に鈴が入っていて鈴の音を聞きながらお酒を楽しむことができます。（ギャラリーまねき猫や 中川美穂代表)「お父さんに一つしかないものを心を込めて選んでもらって手作りのものでおいしいお酒を入れて飲んでいただければ」(はつもみぢ 原田美和さん)「お酒って繊細なので温度とか酒器によって味わいが変わってくる。同じお酒でもガラスと陶器で味わいが違う。それがよりいいものだと自分へのご褒美にもなるしそういうものを感じてほしい」「父の日ありがとう日本酒と酒器展」は今月21日まで周南市の「はつもみぢ」で開かれています。（営業時間13:00～18:30）