ライバルの少ない2ドア四駆BMWは、2ドア・クーペ『M2』に初めて四輪駆動バージョンを追加した。これにより、すべてのMモデルで四輪駆動が選択可能となった。【画像】M2に四輪駆動バージョン追加！ コンパクトな高性能クーペ【BMW M2 xドライブを詳しく見る】全26枚新型『M2 xドライブ（M2 xDrive）』は、英国では夏の終わりの発売予定で、価格は7万4255ポンド（約1600万円）からとなっている。これは従来の後輪駆動版M2より約400