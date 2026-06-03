今週中にも各地で梅雨入りしそうですが、雨の日が多くなるこれからの季節、気になるのが湿気です。家電量販店には様々な除湿機が並び始めています。【写真を見る】部屋干しクイズ「どの干し方が早く乾く？」時季・サイズ・価格…除湿機の失敗しない選び方山形純菜キャスター：除湿機には3つの種類があります。安さ重視で購入すると「冬向き」の可能性もあるので注意が必要です。夏の除湿に適しているのは2種類あります。【除湿機の