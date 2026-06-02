ASUS JAPAN株式会社は6月2日（火）、「COMPUTEX TAIPEI 2026」に合わせて発表された新型ノートPCを日本で発売すると発表した。いずれも年内の発売を予定している。 ASUS Zenbook 14 UX3480 「Copilot+ PC」に準拠する14型モバイルノートPC。プロセッサーは「インテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ3）」「AMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサ」「Snapdragon X シリーズプロ