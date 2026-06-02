本田真凜、妹・望結のバースデーで氷上密着ショット披露 背後には宇野昌磨…？「笑ってしもた」「アッという間に大人になってる」
フィギュアスケーターの本田真凜（24）が1日、自身のインスタグラムを更新。妹で俳優の本田望結（22）と氷上での密着ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「笑ってしもた」背後に宇野昌磨？妹・望結との密着ショットを披露した本田真凜※4枚目
真凜は「望結ハッピーバースデー 22歳 この1年は氷上でよく会えました！ラスト1回だけお願い！！と言いながらラスト40回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたびたび協力してくれてありがとう きつい時も何かしら褒めてくれてありがとう」と感謝を伝えた。
続けて「また氷の上で共に過ごせる日が増えて嬉しいのです 今年も絶対に良い年にしようぜ」と結び、仲が良さそうに氷上で笑顔を見せるショットを披露。その中には宇野昌磨とみられる人物が背後に寝転がっている姿も。この投稿には「笑ってしもた」「まだ子供だと思っていたらアッという間に大人になってる」「素敵な1年になりますように」などのコメントが寄せられている。
【写真】「笑ってしもた」背後に宇野昌磨？妹・望結との密着ショットを披露した本田真凜※4枚目
真凜は「望結ハッピーバースデー 22歳 この1年は氷上でよく会えました！ラスト1回だけお願い！！と言いながらラスト40回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたびたび協力してくれてありがとう きつい時も何かしら褒めてくれてありがとう」と感謝を伝えた。
続けて「また氷の上で共に過ごせる日が増えて嬉しいのです 今年も絶対に良い年にしようぜ」と結び、仲が良さそうに氷上で笑顔を見せるショットを披露。その中には宇野昌磨とみられる人物が背後に寝転がっている姿も。この投稿には「笑ってしもた」「まだ子供だと思っていたらアッという間に大人になってる」「素敵な1年になりますように」などのコメントが寄せられている。