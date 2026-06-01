日本惣菜協会は5月22日、都内で定時総会を開催し、新会長に黒田久一氏（フルックス社長）を選出した。3期6年にわたり同協会を牽引した前会長の平井浩一郎氏（ヒライ社長）は退任し、顧問に就任した。約650人が出席した懇親会で黒田新会長が登壇。「平井前会長はコロナ禍の直後に就任され、強いリーダーシップで協会運営をかじ取りされた。諸先輩の歩みに重責を感じ、身の引き締まる思いだ」と敬意を表した。また今後の業界展望