メ～テレ（名古屋テレビ） 台風6号は、3日午前中に東海地方に最も近づく見込みで、土砂災害に厳重な警戒が必要です。 沖縄本島の南を北上している台風6号は、2日にかけて沖縄本島から奄美地方を直撃する予想です。 その後、暴風域を伴ったまま、3日午前中に東海地方に最も近づく見込みです。 東海地方は、台風が接近する前の2日から雨が降り出し、雨や風が強まる所もありそうです。 三重県では、夜は雷を伴っ