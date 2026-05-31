うなぎ料理専門店「鰻の成瀬」のフランチャイズ（FC）やコンサルティングなどを手掛けるフランチャイズビジネスインキュベーション（株）（TSRコード:136729983、滋賀県、以下FBI社）の周辺が騒がしい。「鰻の成瀬」は、FBI社の代表者がFC関連の事業経験を基に2022年9月にオープン。職人が不要で安価にうなぎ料理を提供できる点を強みに急速にFC加盟店を拡大し、ピーク時には約380店を構えるまでに急成長した。だが、その後