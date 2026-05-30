日本代表は30日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、会場の国立競技場で公式会見を行った。森保一監督は注目が集まる左シャドーの人選について言及した。南野拓実、三笘薫が負傷により選外となっており、鎖骨骨折からの完全復活を目指す鈴木唯人もコンディションが不透明な状況だ。森保監督は「（中村）敬斗であったり、敬斗を上げてウイングバックに誰かを入れるなど、様々考えている」と前置きした上で