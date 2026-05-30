「争いません」──あっさりと起訴内容を認め、多くを語らなかった。女性を性風俗店に紹介したなどとして、職業安定法違反（有害業務の紹介）の罪に問われている国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」トップの小畑寛昭被告（41）の初公判が5月21日、東京地方裁判所で開かれた。【写真】まだいる！今も逃亡続ける指名手配された男たちの”顔”手配写真とは別人のような姿都の条例違反で公開手配されるという異例の事態か