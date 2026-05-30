「軽乗用車」をタクシーとして運行する「軽タクシー」の導入が、熊本県内で検討されていることが分かりました。早ければ秋にも登場する見通しです。 【写真を見る】いよいよ「軽タクシー」登場！？安全性能アップ、燃料安く、狭い道もOK！運転手不足の救世主か？ 熊本 日常生活で欠かせない交通インフラの1つであるタクシー、これまでは安全基準の観点などから軽乗用車をタクシーとして使