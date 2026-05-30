芝クッション値10.4＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前14.7％、4角12.3％ダートG前3.4％、4角4.3％※金曜午前8時30分。芝は今週から仮柵が3メートル外に。傷んだ部分をカバーし切れていないが、内を大きく空けて走ることはないか。ダートは乾燥してパワー勝負に。