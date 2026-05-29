日本代表アウトサイドヒッターの髙橋藍（24）が、プルスリーガ（ポーランド1部）のルブリンに加入することが発表された。 SVリーグの誕生に合わせ2024年にモンツァ（イタリア）からSVリーグ男子のサントリーサンバーズ大阪に加入した髙橋。1年目からすぐにその実力を遺憾なく発揮すると、チームの優勝に貢献するとともにチャンピオンシップMVPも獲得。キャプテ