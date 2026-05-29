勤務先の口座から9300万円あまりをだまし取ったとして罪に問われている元経理担当の女に、懲役７年の判決です。 【写真を見る】9300万円横領の58歳女に懲役7年判決熊本地裁経理を1人で…状況を悪用ストレスから「買い物依存に」 判決を受けたのは、熊本県宇土市松山町の無職、石橋明美被告（58）です。 「1人経理」を悪用 判決によりますと、石橋被告は2019年から5年にわたって、インターネットバンキングを悪用し