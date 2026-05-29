建設作業におけるアスベスト（石綿）ばく露により健康被害を受けたとして、元建設作業者や遺族らが国と建材メーカーに損害賠償を求めた「建設アスベスト訴訟」で、東京2陣訴訟の控訴審判決が5月28日、東京高裁で言い渡された。判決は原告の請求を棄却した。 同日、原告代理人弁護士らが都内で会見を開き、「極めて不当な判決」として上告する意向を表明した。（ライター・榎園哲哉） 和解から外れた「屋外作