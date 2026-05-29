2026年5月27日、国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領夫妻を迎え、歓迎行事に臨まれた天皇皇后両陛下。【写真】雅子さまの淡いブルーグレーのセットアップ全身姿を見る。ほか、宮中晩餐会でお召しになった着物姿など夜には両陛下主催の宮中晩さん会が開かれ、秋篠宮ご夫妻をはじめとする皇族方が参加した。今回初めて宮中晩餐会に秋篠宮家の長男・悠仁さまが出席された。マルコス大統領夫妻を皇居・宮殿で迎えられ