2026年5月27日、国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領夫妻を迎え、歓迎行事に臨まれた天皇皇后両陛下。

【写真】雅子さまの淡いブルーグレーのセットアップ全身姿を見る。ほか、宮中晩餐会でお召しになった着物姿など

夜には両陛下主催の宮中晩さん会が開かれ、秋篠宮ご夫妻をはじめとする皇族方が参加した。今回初めて宮中晩餐会に秋篠宮家の長男・悠仁さまが出席された。

マルコス大統領夫妻を皇居・宮殿で迎えられた際、2025年10月の秋の園遊会でお召しになった淡いブルーグレーのセットアップを選ばれていた雅子さま。

淡いブルーグレーは知的で洗練された印象を与える一方、時に冷たく見えやすい色でもある。しかし雅子さまは、少しふくらみを感じる柔らかな質感のある生地を選ばれることで、穏やかさを感じさせる装いにまとめられていた。

今回、フィリピン大統領夫人は柔らかく華やかな印象の淡いピンクのドレスを選ばれていた。おふたりが並ばれた際に全体が穏やかに見えたのは、どちらもペールトーンでまとめられていたためだろう。

夜の晩さん会では、2023年5月の春の園遊会でもお召しになっていた淡いブルーの着物に着替えられた雅子さま。爽やかで涼やかな色合いが、初夏を感じさせた。水辺を思わせる流れるようなデザインの胸元などに描かれた花々の柄は、初夏に花を咲かせる花菖蒲と思われ、色合いだけではなく、柄でも季節感を出していた。

昼夜ともに、過去に着用された装いを再び、大切に選ばれる姿から雅子さまらしい品格と堅実さが感じられた。