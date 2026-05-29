東急レクリエーションは、109シネマズの映画鑑賞料金と会員サービスを6月26日に一部改定する。新たに会員鑑賞料金を設定し、二子玉川やグランベリーパークなど一部劇場では、一般鑑賞料金を現在の2,000円から、非会員2,200円、会員2,000円に変更する。 料金改定について、同社は「昨今の人件費や原材料費、設備維持費などの運営コストの高騰などに伴う」ものと説明。あわせて、会員サービスのシ