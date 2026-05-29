5月半ばの米中首脳会談では、いつも強気のトランプ大統領が、中国の習近平国家主席に押し込まれた印象のほうが強かった。そんな米中2大国の形勢を左右する鍵となっているのは、行き詰まりつつあるトランプ関税や、中国のレアアース輸出規制だけではない。AI関連の莫大な電力需要に対応するための電力確保競争でも、中国は設備容量の比較でアメリカを大きく引き離しつつあるという。とりわけ、いま中国が急ピッチで建設・稼働を進