5月半ばの米中首脳会談では、いつも強気のトランプ大統領が、中国の習近平国家主席に押し込まれた印象のほうが強かった。そんな米中2大国の形勢を左右する鍵となっているのは、行き詰まりつつあるトランプ関税や、中国のレアアース輸出規制だけではない。AI関連の莫大な電力需要に対応するための電力確保競争でも、中国は設備容量の比較でアメリカを大きく引き離しつつあるという。とりわけ、いま中国が急ピッチで建設・稼働を進めている太陽光・風力などの再生可能エネルギーの電力インフラは、ホルムズ海峡封鎖で原油の供給・備蓄に不安が広がる中で、中国の大きなアドバンテージとなっている。

【写真を見る】2018年末に完成した中国初の100メガワット級光熱発電所

何度も中国現地取材を重ねて最新事情に詳しいジャーナリストの富坂聰氏が、巨大発電所の視察を通じて見えてきた中国のしたたかさを解説する。

富坂氏の最新刊『おそるべき「中国一強」時代』より抜粋・再構成。

砂漠の真ん中の巨大発電施設

「あの光っているのは何だ？」

大型の観光バスの中で誰かが叫ぶと、乗客たちは次々と座席から首を伸ばし、車窓に釘づけになった。窓の外に広がるのは広大な砂漠。9月とはいえ残暑が厳しいからなのか、黄土色の地平線は蜃気楼で揺れている。その歪んだ大気の向こう側に、ひときわ強烈で密度の濃い太陽光がドロリと浮かんでいる。

まるで虫眼鏡で集めたような光を「浮かんでいる」と表現したのは、その光が遠方に建つタワーのてっぺんから放たれていたからだ。

「ああ、あれは太陽熱発電の施設です」

ガイドはにべもない。きっと同じような質問に倦んでいるのだろう。解説も立て板に水だ。曰く、発電設備の中心に高い塔があり、周囲を特殊な鏡が円形に囲み、中心の塔に太陽光を反射させて集め、熱の吸収で高温になった溶融塩と水の熱交換システムにより蒸気を作り、タービンを動かして発電するシステムなのだという。

光の正体は、夥しい数のミラーで集められた太陽光の塊だった。

「おおー」

視察団の面々は、それまで写真では見たことがあっても実際に目にしたことのなかった巨大な太陽熱発電の設備を見て、感動の声を上げた。

2025年9月、私は学者を中心に構成された青海省と甘粛省を訪れる視察旅行に参加した。9月は北京を中心にほとんどの時間を中国で過ごしたが、そのうちの1週間を、中国外交部が企画したこの視察旅行に、途中参加という形で合流したのだった。

平均海抜が3000ｍ、つまり、ほぼ富士山のてっぺんという高地の青海省から、面積の約75％が乾燥地か半乾燥地という甘粛省へ。厳しい環境に置かれた中国の実情を見るのが視察の目的だった。

結論を急げば、どちらの地域も恐ろしい勢いで発展していた。

そして、その変化をもたらした一つの要素としてメガソーラーがあり、実地見学も設定されていたのだったが、砂漠の真ん中の集熱発電（太陽熱発電または光熱発電）を視察できるとは予想していなかっただけに嬉しい驚きであった。

シルクロードの中継地が一変

太陽熱発電は、光熱発電またはスーパーミラー発電とも呼ばれる。

目の前の首航高科敦煌100メガワット溶融塩タワー式光熱発電所（1メガワット＝1000キロワット）は、甘粛省が誇る二つの太陽熱発電所のうちの一つだった。光熱発電には広い土地の確保が不可欠だが、同省にはシルクロードの代名詞「河西回廊」に沿って延びるゴビ砂漠がある。

ゴビ砂漠では2024年11月、新たに中鉄十一局（主に鉄道インフラ建設を行う巨大国有ゼネコン）が手掛ける甘粛阿克塞匯東新エネルギー太陽熱＋太陽光発電試行プロジェクトが始動している。

古より国を隔て、人の交流に試練を与えてきた砂漠は、ほんの数年前まで使い道に困るだけの存在だった。だが、人の生活に適さないことが、いま太陽光発電や光熱発電施設の設置場所として好都合となっている。

2018年末に完成した首航敦煌は、中国初の100メガワット級光熱発電所で、現状ではまだ中国最大規模だ。約8㎢の敷地に、1万2000面を超える鏡（太陽光を反射する固定型）が置かれていて、光があれば常時発電することも可能だという。

「この技術、日本が初めてやろうとしたのは1980年代の初めごろだったのに……」

スマホ画面を見ながら慣れた口調で説明を続けるガイドの話を聞きながら、一人の日本の学者がつぶやく声が耳に響いた。考えてみれば、中国の変化をウォッチし続けたこの半世紀、常にこれと同じような後悔のセリフを日本人が漏らす場面に立ち会ってきた。

問題はここ数年、その頻度が増してきているように感じられることだ。

【プロフィール】

富坂 聰（とみさか・さとし）

1964年愛知県生まれ。拓殖大学海外事情研究所教授、ジャーナリスト。北京大学中文系中退。週刊誌記者を経て、フリーに。北京中枢の内部情報から在日中国人犯罪まで現代中国問題に精通する。『「龍の伝人」たち』『潜入―在日中国人の犯罪』『中国の地下経済』『「反中」中国論』など、「日中問題」に関する著作多数。一方で、"中日ドラゴンズ問題"についての新書も話題。