より安価に「新車EV」が購入可能に！東京都は2026年6月24日、東京都議会で審議されていた電気自動車（EV）などの購入補助金の引き上げを含む補正予算案が可決・成立したと発表しました。これにより、東京都のEV購入補助金の上限額がこれまでの最大100万円から最大130万円へと引き上げられ、国の「CEV補助金」と併用することで、より安価に新車EVを購入できる環境が整いました。【画像】超カッコイイ！ これが“79万円”で買え