ジメジメとした季節に漂ってくる室内の嫌なにおい。■街の人「気になるにおいはカビですね」「部屋でどこなのかわから亡いけれど、カビが生えているときのにおいは気になる」「洗濯物を室内に干すからにおいが気になったりはする」今回のテーマは“「おうち臭」どう消す？”です。においを少しでも消すための手軽なコツを、掃除のプロ・おそうじ本舗に聞きました。 まずは台所です。排水口のぬめりが、臭いの原因になり