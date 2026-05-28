福岡県内における、ことしのニセ電話詐欺の被害額が40億円を超え、過去最悪ペースとなったことが分かりました。福岡県警によりますと、4月末までの県内のニセ電話詐欺の被害額は、およそ43億5000万円となりました。このうち、SNS型投資詐欺はおよそ22億6000万円に上り、いずれも過去最悪のペースとなっています。 また、被害の増加を受け、4月から、警察官などをかたる「ニセ警察詐欺」のみの統計も始まりました