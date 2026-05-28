２８日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２２．０７ポイント（１．２７％）安の２５００６．１６ポイントと３日続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も９８．６１ポイント（１．１７％）安の８３６４．４１ポイントと続落した。ハンセン指数は３月３１日以来、約２カ月ぶりの安値水準に落ち込んでいる。売買代金は３５６３億４４６０万香港ドル（約７兆２５５１億円）