[故障者情報]アビスパ福岡は28日、MF福島和毅が右膝外側半月板損傷で全治6か月と診断されたことを発表した。クラブによると、福島は今月17日のトレーニングマッチ中に負傷して27日に手術を行ったという。昨年度の全国高校総体と全国高校サッカー選手権王者・神村学園高出身のルーキーで、今月3日のセレッソ大阪戦でプロデビューを果たしていたなかで無念の離脱を余儀なくされた。