バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「アニメ『呪術廻戦』5周年 まちぼうけ」を2026年5月 第5週 より発売する。全5種で価格は500円。2026年5月 第5週 発売「アニメ『呪術廻戦』5周年 まちぼうけ」(全5種・500円)「アニメ『呪術廻戦』5周年 まちぼうけ」は、大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」に、アニメ『呪術廻戦』がついに登場したアイテムだ。○ラインナップ虎杖 悠仁伏黒 恵釘崎 野薔薇七海 建人五条 悟虎杖 悠仁伏