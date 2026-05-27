SmallRigのライトスタンド「RA-S280A」が、Amazonで20%OFFのセール中となっている。5月27日（水）現在、参考価格が1万3,099円のところ、1万479円で購入可能だ。 最大高280cmのアルミ製ライトスタンド。エアクッション機構を内蔵しており、高さ調整中にライトが急に落下するのを防ぐ。耐荷重は5kg。 灯体を装着するブームアームは180°の回転と95～170cmの長さ調整が可能。バランス調整用のサンド