俳優の窪塚洋介（47）が27日、都内でカシオの耐衝撃ウォッチ「G―SHOCK」の最上位シリーズ「MR―G」の限定モデル「FROGMANMRG―BF1000EB」の発表会見にゲスト出演した。シリーズ誕生30年を記念した商品は南極などの極海で海氷の下につららが伸びる自然現象「ブライニクル」をモチーフにした本格ダイバーズウォッチ。人工合成のブルーサファイアなどをあしらった神秘的なデザインになっている。左手に身につけた感覚につい