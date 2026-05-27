日本時間28日のドジャース戦で先発が予定されているロッキーズ・菅野智之（36）が27日の試合前に取材に応じた。すでに、ドジャースは大谷翔平（31）が2戦連続”投打二刀流”で先発すると発表。初めて大谷との投げ合いが実現する。【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 菅野は大谷との投げ合いについて「楽しみですし、できることなら勝ちたい」と意気込んだ。さらに「下位打線をしっかり抑えることが大