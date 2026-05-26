中東情勢などの影響で、回転寿司チェーンの「はま寿司」は26日から定番の「まぐろ」など一部商品を値上げしました。「はま寿司」によりますと、26日からまぐろやイカなど、5品目を値上げしました。引き上げ幅は20円から40円です。「まぐろ」や「特製漬けまぐろ」「大葉漬けアカイカ」などは、110円から22円引き上げ132円（税込）に、「さばの押し寿司」は132円から44円引き上げ176円（税込）になります。「まぐろ」の値上げは創業