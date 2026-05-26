福祉を学ぶ高校生らの介護技術を競う全国大会に向けた県予選会が、山口市で行われました。山口市で行われた県高校生介護技術コンテストには県立大学付属周防大島高校、聖光高校、誠英高校の3校から5チームが出場しました。競技ではパーキンソン病で右足に痛みを抱える82歳の女性を車いすに乗せて部屋を移動し、レクリエーションをするのが課題です。ただ、この女性はかつて脳梗塞をわずらい、時々、体調が悪い時