2026年北中米W杯まで2週間あまりとなったいま、各国の選ばれし26戦士が出そろってきた。今回の発表で目立つのは、大ベテランの選出だろう。史上最多となる6回めのW杯のメンバーに選ばれた、ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドは41歳。さすがに瞬間的なスピードは衰えたが、得点感覚はいささかも衰えていない。いまもポルトガル代表最大の得点源だ。ブラジル代表のネイマールは、大逆転での選出となった。何しろ約