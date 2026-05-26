【モデルプレス＝2026/05/26】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1st写真集『エチュード』（新潮社／4月14日発売）が「オリコン上半期BOOKランキング2026」のジャンル別「写真集」において1位を獲得した。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿◆川崎桜、“上半期BOOKランキング2026”ジャンル別「写真集」1位獲得本作は期間内売上9.2万部、発売直後に週間7.7万部を売り上げ2026年4月27日付「オリコ