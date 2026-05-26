乃木坂46川崎桜1st写真集「エチュード」上半期BOOKランキング・ジャンル別「写真集」で1位獲得
【モデルプレス＝2026/05/26】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1st写真集『エチュード』（新潮社／4月14日発売）が「オリコン上半期BOOKランキング2026」のジャンル別「写真集」において1位を獲得した。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿
本作は期間内売上9.2万部、発売直後に週間7.7万部を売り上げ2026年4月27日付「オリコン週間BOOKランキング」および、同ランキングジャンル別「写真集」で1位を獲得。5月4日付では2週連続となるジャンル別「写真集」1位を獲得するなど、発売から1ヶ月あまりで上半期1位に輝いた。
これを受け川崎は「このたび『乃木坂46川粼桜1st写真集エチュード』が、『オリコン上半期“本”ランキング2026』の『BOOKランキングジャンル別「写真集」』で1位を獲得しました。ありがとうございます！たくさんの方に『エチュード』を受け取っていただけたのかなと思うと、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今回の写真集は、男性ファンの方にも女性ファンの方にも、どちらにも楽しんでいただけるような一冊にしたいと思って作りました。私はお洋服が大好きなので、女性ファンの方には私の好きなファッションを感じていただけたらなと思って、スタイリストさんとたくさんのシチュエーションに沿って、皆さんに真似していただけるようなファッションを心がけました。男性ファンの方には彼女感を体感してもらいたいなと思ったので、カメラとの距離を近めに撮影して、一緒に旅をしているような気持ちを味わっていただけたらなと思います。この『乃木坂46川粼桜1st写真集エチュード』は私のこだわりがすごく詰まっているので、皆さんもぜひこの写真集を見て楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントを寄せている。
本作は、情報解禁後から公式Xのフォロワー数がわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は4000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。さらに、発売前にもかかわらず3月26日に事前重版が決定。ファンの期待の高さが窺える。坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、勢いのある写真集となっている。発売後も写真集公式Xでの積極的な発信やファンによる口コミで、売り上げを着実に伸ばしている。（modelpress編集部）
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◆川崎桜、“上半期BOOKランキング2026”ジャンル別「写真集」1位獲得
本作は期間内売上9.2万部、発売直後に週間7.7万部を売り上げ2026年4月27日付「オリコン週間BOOKランキング」および、同ランキングジャンル別「写真集」で1位を獲得。5月4日付では2週連続となるジャンル別「写真集」1位を獲得するなど、発売から1ヶ月あまりで上半期1位に輝いた。
◆乃木坂46川粼桜1st写真集「エチュード」
本作は、情報解禁後から公式Xのフォロワー数がわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は4000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。さらに、発売前にもかかわらず3月26日に事前重版が決定。ファンの期待の高さが窺える。坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、勢いのある写真集となっている。発売後も写真集公式Xでの積極的な発信やファンによる口コミで、売り上げを着実に伸ばしている。（modelpress編集部）
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