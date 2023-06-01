【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の吉沢亮が出演する、「写ルンです（TM）」のプロモーション動画「写ルンです（TM） 飾らない瞬間 夕焼け篇」(「写ルンです＋」ver.）（30秒）が5月26日より公開された。【写真】吉沢亮、沈みゆく夕日に照らされた“素の美しさ”魅せる◆吉沢亮、“飾らない素の表情”魅せる本動画は吉沢が「写ルンです（TM）」で美しい夕景を撮影する様子を、日本を代表する写真家・瀧本幹也氏が描き出した。沈み