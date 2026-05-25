【モデルプレス＝2026/05/25】女優の桜田ひよりと俳優の木戸大聖が5月25日、都内で開催された映画『モブ子の恋』公開直前イベントに、早瀬憩、唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽、風間太樹監督とともに出席。自身らの“モブっぽい”行動について語った。【写真】眞栄田郷敦・高橋文哉・板垣李光人・桜田ひより、一斉に“匂わせ”投稿◆映画『モブ子の恋』田村茜による同名漫画を実写映画化する本作は、“主役”の恋に飽きた人へ贈る