【モデルプレス＝2026/05/25】秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIの公式サイトが25日、更新された。メンバーへの待ち伏せや追跡、つきまとい行為などについて、注意喚起を行った。【写真】秋元康プロデュース歌謡グル「ヘビロテ」全力カバー◆SHOW-WA＆MATSURI、一部ファンによる待ち伏せ・追跡行為に注意喚起公式サイトでは「一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での待ち伏せ、車両による追跡