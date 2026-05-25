SHOW-WA＆MATSURI、メンバーへの待ち伏せ・つきまとい行為に注意喚起「状況に応じて然るべき対応」
【モデルプレス＝2026/05/25】秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIの公式サイトが25日、更新された。メンバーへの待ち伏せや追跡、つきまとい行為などについて、注意喚起を行った。
【写真】秋元康プロデュース歌謡グル「ヘビロテ」全力カバー
公式サイトでは「一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での待ち伏せ、車両による追跡行為・つきまとい行為、関連施設を訪れ待ち伏せする行為、無断での撮影、遭遇情報のSNS投稿・拡散など、周囲の皆様へのご迷惑や安全面への影響が懸念される行為が見受けられております」と報告。「このような行為は、メンバー本人のみならず、近隣施設・一般の方々・応援してくださるファンの皆様へもご迷惑となる可能性がございます」とし、「皆様に安心して応援していただける環境を守るためにも、節度ある応援とマナーへのご配慮をお願い申し上げます」と呼びかけた。最後には「悪質な行為につきましては、状況に応じて然るべき対応をさせていただく場合がございます」と、今後は法的措置なども辞さない姿勢を示した。（modelpress編集部）
SHOW-WA／MATSURIを応援してくださる皆様へお願い
いつもSHOW-WA／MATSURIへ温かく応援をいただき、誠にありがとうございます。
一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での待ち伏せ、車両による追跡行為・つきまとい行為、関連施設を訪れ待ち伏せする行為、無断での撮影、遭遇情報のSNS投稿・拡散など、
周囲の皆様へのご迷惑や安全面への影響が懸念される行為が見受けられております。
このような行為は、メンバー本人のみならず、近隣施設・一般の方々・応援してくださるファンの皆様へもご迷惑となる可能性がございます。
皆様に安心して応援していただける環境を守るためにも、節度ある応援とマナーへのご配慮をお願い申し上げます。
悪質な行為につきましては、状況に応じて然るべき対応をさせていただく場合がございます。
今後ともSHOW-WA / MATSURIへの温かいご声援を何卒よろしくお願いいたします。
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◆SHOW-WA＆MATSURI、一部ファンによる待ち伏せ・追跡行為に注意喚起
公式サイトでは「一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での待ち伏せ、車両による追跡行為・つきまとい行為、関連施設を訪れ待ち伏せする行為、無断での撮影、遭遇情報のSNS投稿・拡散など、周囲の皆様へのご迷惑や安全面への影響が懸念される行為が見受けられております」と報告。「このような行為は、メンバー本人のみならず、近隣施設・一般の方々・応援してくださるファンの皆様へもご迷惑となる可能性がございます」とし、「皆様に安心して応援していただける環境を守るためにも、節度ある応援とマナーへのご配慮をお願い申し上げます」と呼びかけた。最後には「悪質な行為につきましては、状況に応じて然るべき対応をさせていただく場合がございます」と、今後は法的措置なども辞さない姿勢を示した。（modelpress編集部）
◆全文
SHOW-WA／MATSURIを応援してくださる皆様へお願い
いつもSHOW-WA／MATSURIへ温かく応援をいただき、誠にありがとうございます。
一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での待ち伏せ、車両による追跡行為・つきまとい行為、関連施設を訪れ待ち伏せする行為、無断での撮影、遭遇情報のSNS投稿・拡散など、
周囲の皆様へのご迷惑や安全面への影響が懸念される行為が見受けられております。
このような行為は、メンバー本人のみならず、近隣施設・一般の方々・応援してくださるファンの皆様へもご迷惑となる可能性がございます。
皆様に安心して応援していただける環境を守るためにも、節度ある応援とマナーへのご配慮をお願い申し上げます。
悪質な行為につきましては、状況に応じて然るべき対応をさせていただく場合がございます。
今後ともSHOW-WA / MATSURIへの温かいご声援を何卒よろしくお願いいたします。
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