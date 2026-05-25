5児の母でタレントの辻希美（38）が22日、自身のブログを更新。「昨日は家族全員が久しぶりに揃ったので家族で焼き肉に行きました」と報告した。【写真】「初の7人家族旅行」杉浦太陽＆辻希美ファミリーの集合ショット投稿では、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）らテーブルを囲む子どもたちの楽しげな様子を紹介。「そしてお肉をテイクアウトして今日のお弁当も焼き肉弁当に」「今週は昨日までテスト期間だったからお弁当はお