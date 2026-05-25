辻希美、家族全員で焼き肉屋へ「久しぶりに揃ったので」 5児の母、夫は杉浦太陽
5児の母でタレントの辻希美（38）が22日、自身のブログを更新。「昨日は家族全員が久しぶりに揃ったので家族で焼き肉に行きました」と報告した。
【写真】「初の7人家族旅行」杉浦太陽＆辻希美ファミリーの集合ショット
投稿では、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）らテーブルを囲む子どもたちの楽しげな様子を紹介。
「そしてお肉をテイクアウトして今日のお弁当も焼き肉弁当に」「今週は昨日までテスト期間だったからお弁当はお休みで久しぶりのお弁当」と、高1の長男・青空さん（せいあ・15）への“手作り”焼き肉弁当の写真も披露した。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
【写真】「初の7人家族旅行」杉浦太陽＆辻希美ファミリーの集合ショット
投稿では、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）らテーブルを囲む子どもたちの楽しげな様子を紹介。
「そしてお肉をテイクアウトして今日のお弁当も焼き肉弁当に」「今週は昨日までテスト期間だったからお弁当はお休みで久しぶりのお弁当」と、高1の長男・青空さん（せいあ・15）への“手作り”焼き肉弁当の写真も披露した。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。