福岡県田川市の議会事務局によりますと、村上卓哉市長は25日、自身の一部の行為が女性職員へのセクハラと認定されたことを受け、市議会議長に対し辞職届を提出しました。村上市長を巡っては、去年、市の女性職員との関係が取り沙汰され、自身は「不倫関係だった」と説明しましたが、女性側は「セクハラだ」と反論していました。市が設置した第三者委員会は18日、「公用車内で手を握る」「公務出張などの際の性行為」など、市長が行