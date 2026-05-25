東京・銀座で25日正午ごろ、男が催涙スプレーのようなものを吹きかけ、男女25人が体調不良を訴えています。現場からフジテレビ・室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。発生から4時間ほど経過した現場周辺には、依然として規制線が張られています。現場となった商業施設は、新橋駅から銀座の大通りを600メートルほど進んだ場所にあります。銀座の真ん中ということ、昼ということもあって、かなり多くの人が何が起きたんだと集ま