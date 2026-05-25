【モデルプレス＝2026/05/25】歌手でタレントの中川翔子が5月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】双子出産の41歳美人歌手「健康意識高い」納豆・らっきょう乗せた腸活トマトカレー◆中川翔子、手作りの腸活カレー披露中川は「腸活トマトカレー 納豆のせ」と紹介し、手作りしたカレーの写真を投稿。ご飯の上に、にんじんなど様々な具材が入ったとろみのあるカレーと納豆を盛り付け、らっきょうの