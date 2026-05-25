双子出産の中川翔子「最高においしい」腸活カレー公開「納豆乗せるの斬新」「食物繊維×発酵食品で最強」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】歌手でタレントの中川翔子が5月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「健康意識高い」納豆・らっきょう乗せた腸活トマトカレー
中川は「腸活トマトカレー 納豆のせ」と紹介し、手作りしたカレーの写真を投稿。ご飯の上に、にんじんなど様々な具材が入ったとろみのあるカレーと納豆を盛り付け、らっきょうの漬物を添えた1品を披露している。カレーについては「ストウブで煮込むと 最高においしいな」ともつづっている。
この投稿に、ファンからは「体に良さそう」「納豆乗せるの斬新」「食物繊維×発酵食品で最強の組み合わせ」「健康意識高い」「濃厚で美味しそう」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「健康意識高い」納豆・らっきょう乗せた腸活トマトカレー
◆中川翔子、手作りの腸活カレー披露
中川は「腸活トマトカレー 納豆のせ」と紹介し、手作りしたカレーの写真を投稿。ご飯の上に、にんじんなど様々な具材が入ったとろみのあるカレーと納豆を盛り付け、らっきょうの漬物を添えた1品を披露している。カレーについては「ストウブで煮込むと 最高においしいな」ともつづっている。
◆中川翔子の投稿に「食物繊維×発酵食品で最強の組み合わせ」の声
この投稿に、ファンからは「体に良さそう」「納豆乗せるの斬新」「食物繊維×発酵食品で最強の組み合わせ」「健康意識高い」「濃厚で美味しそう」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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