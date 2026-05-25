【モデルプレス＝2026/05/25】元タレントの木下優樹菜が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「ボリュームすごい」ネギ塩豚丼＆野菜詰められた3人分の弁当◆木下優樹菜、3人分のスタミナ弁当披露木下は、ベージュのナチュラルな色合いの弁当箱2つと黒の弁当箱1つが並んだ写真を投稿。白ごはんの上には柔らかく仕上がった「ネギ塩豚」、その横には枝豆、カニカマ、マヨネーズ