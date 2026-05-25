2児の母・木下優樹菜、3人分のネギ塩豚丼弁当公開「満足度高い」「疲労回復にも効果ありそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】元タレントの木下優樹菜が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「ボリュームすごい」ネギ塩豚丼＆野菜詰められた3人分の弁当
木下は、ベージュのナチュラルな色合いの弁当箱2つと黒の弁当箱1つが並んだ写真を投稿。白ごはんの上には柔らかく仕上がった「ネギ塩豚」、その横には枝豆、カニカマ、マヨネーズが丁寧に盛り付けられており、ボリューム満点の弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「ボリュームすごい」「ご飯が止まらない」「疲労回復にも効果ありそう」「満足度高い」「肉の焼き加減がちょうどいい」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「ボリュームすごい」ネギ塩豚丼＆野菜詰められた3人分の弁当
◆木下優樹菜、3人分のスタミナ弁当披露
木下は、ベージュのナチュラルな色合いの弁当箱2つと黒の弁当箱1つが並んだ写真を投稿。白ごはんの上には柔らかく仕上がった「ネギ塩豚」、その横には枝豆、カニカマ、マヨネーズが丁寧に盛り付けられており、ボリューム満点の弁当となっている。
◆木下優樹菜の投稿に「満足度高い」の声
この投稿に、ファンからは「ボリュームすごい」「ご飯が止まらない」「疲労回復にも効果ありそう」「満足度高い」「肉の焼き加減がちょうどいい」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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