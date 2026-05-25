【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの川崎希が5月24日、自身のInstagramを更新。家族でムーミンバレーパークを訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元AKB3児のママタレ「遺伝子感じる」美男美女ファミリーでのテーマパークショット◆川崎希、家族5人でムーミンバレーパークを満喫川崎は「We love MOOMIN 埼玉県にある自然いっぱいのムーミンバレーパークへ」と報告し、「来るのは2回目なんだけど 前回出来なかったク