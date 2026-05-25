3児の母・川崎希、家族5人でのテーマパークおでかけショット公開「理想の仲良しファミリー」「家族全員美男美女」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの川崎希が5月24日、自身のInstagramを更新。家族でムーミンバレーパークを訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKB3児のママタレ「遺伝子感じる」美男美女ファミリーでのテーマパークショット
川崎は「We love MOOMIN 埼玉県にある自然いっぱいのムーミンバレーパークへ」と報告し、「来るのは2回目なんだけど 前回出来なかったクラフト体験したり、ショーをみたり あとはグリーティングもしたりして大満喫」と、パーク内での写真や動画を投稿。ムーミン屋敷をバックに、ムーミンを囲んで撮影した家族5人の集合ショットをはじめ、キャラクターのカチューシャを付けた長女、楽しそうな表情の長男、ベビーチェアにすわる次女の姿など多数披露した。「ムーミンにハマってるの」と明かし、「可愛いキャラたちに癒された〜」とお出かけを全力で楽しむ様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「みんな楽しそう」「末っ子ちゃんもお顔立ちがはっきりしてきた」「どの写真も絵になってて素敵」「遺伝子感じる」「カチューシャ姿が天使みたいに可愛い」「お子さんたちの成長にほっこり」「理想の仲良しファミリー」「家族全員美男美女すぎる」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「遺伝子感じる」美男美女ファミリーでのテーマパークショット
◆川崎希、家族5人でムーミンバレーパークを満喫
川崎は「We love MOOMIN 埼玉県にある自然いっぱいのムーミンバレーパークへ」と報告し、「来るのは2回目なんだけど 前回出来なかったクラフト体験したり、ショーをみたり あとはグリーティングもしたりして大満喫」と、パーク内での写真や動画を投稿。ムーミン屋敷をバックに、ムーミンを囲んで撮影した家族5人の集合ショットをはじめ、キャラクターのカチューシャを付けた長女、楽しそうな表情の長男、ベビーチェアにすわる次女の姿など多数披露した。「ムーミンにハマってるの」と明かし、「可愛いキャラたちに癒された〜」とお出かけを全力で楽しむ様子を公開している。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「みんな楽しそう」「末っ子ちゃんもお顔立ちがはっきりしてきた」「どの写真も絵になってて素敵」「遺伝子感じる」「カチューシャ姿が天使みたいに可愛い」「お子さんたちの成長にほっこり」「理想の仲良しファミリー」「家族全員美男美女すぎる」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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