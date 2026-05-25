5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。イベント冒頭では、見上と竹内が実際のレースさながらの“リアル出走ゲート”から登場。本イベントのために用意された“日本ダービー応援コーデ”を披露した。武豊＆竹内涼真、“フラミンゴ談義”でまさかの盛り上がり「夜すごい叫んでるんです」…日本